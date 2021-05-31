Нардеп Яна Зінкевич відібралась на Warrior Games

Депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич увійшла до складу збірної України, яка восени візьме участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games (Ігри Воїнів) у США.

Про це повідомляється в фейсбуці команди України.

На початку російсько-української війни Зінкевич була начмедом Добровольчого українського корпусу. У 2015 році вона потрапила в ДТП біля Дніпра і відтоді пересувається на візку.

На Іграх воїнів вона змагатиметься у веслуванні.

Загалом від України на змагання поїдуть 40 ветеранів.

Warrior Games – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Міністерство оборони США організовує цей захід вже восьмий рік поспіль. Цього року він проходитиме з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США.

До програми Ігор воїнів входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика (біг та метання), велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.

Цього року будуть в змаганнях братимуть участь команди з восьми країн світу: США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.