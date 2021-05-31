Клуб Бекгема оштрафували на $2 млн через трансфер чемпіона світу

Американський клуб "Інтер Маямі", засновником і співвласником якого є легенда збірної Англії Девід Бекгем, оштрафували на 2 млн доларів, повідомляє isport.ua.

У березні ліга американського сокеру МЛС почала розслідування щодо клубу з приводу трансферу півзахисника Блеза Матюїді. Флоридський клуб підозрювали в перевищенні стелі зарплат ліги.

Як повідомляє офіційний сайт МЛС, протягом розгляду виявлено порушення правил у випадку Матюїді, а також колумбійського захисника Андреса Реєса.

Чемпіон світу-2018 у складі збірної Франції, а також колумбієць мали здобути статус призначених гравців, що дозволяло вивести їх з-під стелі зарплат, а не використовувати цільовий бюджет.

Крім того, було виявлено, що клуб не розкрив актуальних угод, що призвело до заниження окладів Леандро Гонсалеса Піреса, Хорхе Фігаля і Хуліана Каррансі. У підсумку за всі ці порушення "Інтер Маямі" оштрафовано на 2 млн доларів.

Також керуючий власник клубу Хорхе Маса повинен виплатити 250 тис., а спортивний директор Пол Макдонаф відсторонений від будь-якої діяльності до кінця сезону МЛС 2022 року.

При цьому наголошують, що жоден з гравців клубу не був предметом розслідування, не допустив ніяких порушень і не знав про порушення з боку клубу, тому їхні контракти залишаються чинними.

Також МЛС додала, що розслідування не виявило ніяких порушень з боку інших власників клубу, в тому числі і Девіда Бекгема.

Нагадаємо, 34-річний Матюїді перейшов в "Інтер Маямі" з "Ювентуса" влітку 2020 року.