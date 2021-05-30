1 червня почне курсувати потяг, який з’єднає Київ, Будапешт і Відень

У вівторок, 1 червня почне курсувати потяг Київ – Відень, який сполучить Україну, Угорщину і Австрію.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

“У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини”, – йдеться у повідомленні.

Потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня. Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди Чоп - Захонь та безпересадкові вагони Київ - Відень.