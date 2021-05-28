УЄФА розглядає зміни формату проведення півфіналів і фіналу Ліги чемпіонів

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Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) прагне реформувати Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може скасувати правило виїзного гола. Слідом за цим з'явилася інформація, що організація розглядає ідею про зміну самого формату проведення плей-оф турніру, починаючи з 2024 року.

Зокрема, футбольні функціонери хочуть, щоб в півфіналі переможця визначали не за підсумками двоматчевого протистояння, а за підсумками однієї зустрічі, повідомляє The New York Times.

Крім того, розглядається ідея, щоб півфінальні матчі, а також фінал проходили на одному тижні і в одному місті. Також пропонується урізноманітнити цей тиждень розважальними заходами - концертами і іграми за участю легенд футболу.

На думку УЄФА, фінансові втрати від подібного рішення будуть незначними.

Ідея виникла після формату, використаного в минулому сезоні, коли з-за розпалу пандемії коронавіруса з 1/4 фіналу команди грали по одному матчу в Лісабоні.