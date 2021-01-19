Бекгем призначив свого соратника по легендарному "Манчестеру Юнайтед" головним тренером "Інтера Маямі"

Філ Невілл змінив посаду наставника жіночої збірної Англії на аналогічну у флоридському клубі.

"Інтер Маямі" оголосив про призначення Філа Невілла новим головним тренером команди. Умови контракту не розголошуються.

Колишній півзахисник "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії приєднається до клубу з Флориди після отримання робочої візи. Склад його тренерського штабу оголосять пізніше.

Останнім місцем роботи Невілла-молодшого була жіноча збірна Англії, яку він тренував у 2018-20 роках. Раніше він також був асистентом головного тренера в МЮ і Валенсії.

"Інтер Маямі" дебютував у МЛС минулого року. Клубом володіє Девід Бекгем - колишній партнер Невілла по МЮ і збірної Англії.

Разом вони виграли 12 трофеїв, у тому числі 6 разів вигравали Англійську прем'єр-лігу, двічі - Кубок і Суперкубок Англії, а також стали переможцями Ліги чемпіонів-1998/99 і Міжконтинентального кубка-1999.