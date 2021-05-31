Гравець "Манчестера Сіті" отримав перелом носа і очниці у фіналі Ліги чемпіонів і пропустить старт Євро-2020

Кевін Де Брейне не дограв матч до кінця.

Фото: EPA/UPG Кевін Де Брейне

Для лідера "Манчестера Сіті" Кевіна Де Брейне програш фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" (0:1) мав додаткові наслідки.

На початку другого тайму 29-річний бельгієць залишив поле після брутального фолу з боку Антоніо Рюдігера, за що німецький захисник "пенсів" отримав жовту картку.

Після матчу Кевін розповів про свій стан.

"Усім привіт! Тільки-но повернувся з лікарні. Мій діагноз: перелом носа і лівої орбітальної кістки. Зараз я почуваюся добре. Все ще розчарований вчорашнім днем, але ми повернемося", - написав де Брейне у своєму Twitter.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

Відновлення від такої травми займає близько трьох тижнів. Необхідно, щоб кістки зрослися в правильній позиції.

Тож Кевін ризикує пропустити груповий етап чемпіонату Європи.