Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
ГоловнаСпорт

Гравець "Манчестера Сіті" отримав перелом носа і очниці у фіналі Ліги чемпіонів і пропустить старт Євро-2020

Кевін Де Брейне не дограв матч до кінця.

Кевін Де Брейне
Фото: EPA/UPG
Кевін Де Брейне

Для лідера "Манчестера Сіті" Кевіна Де Брейне програш фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" (0:1) мав додаткові наслідки.

На початку другого тайму 29-річний бельгієць залишив поле після брутального фолу з боку Антоніо Рюдігера, за що німецький захисник "пенсів" отримав жовту картку.

Після матчу Кевін розповів про свій стан.

"Усім привіт! Тільки-но повернувся з лікарні. Мій діагноз: перелом носа і лівої орбітальної кістки. Зараз я почуваюся добре. Все ще розчарований вчорашнім днем, але ми повернемося", - написав де Брейне у своєму Twitter.

Відновлення від такої травми займає близько трьох тижнів. Необхідно, щоб кістки зрослися в правильній позиції.

Тож Кевін ризикує пропустити груповий етап чемпіонату Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також