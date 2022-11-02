Колишнього народного депутата України та колаборанта Сальдо викрито в ухиленні від сплати 60 млн грн податків, - БЕБ

У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю та земельні ділянки.

Бюро економічної безпеки України викрило колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та колишнього народного депутата України Сальдо в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Співробітники БЕБ, під час аналізу відомостей ДПС, щодо джерел та обсягів отриманих доходів зазначеної особи, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили, що його прибутки та витрати значно різняться", - йдеться у повідомленні.

Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю та земельні ділянки.

"Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - інформує бюро.

Окрім цього, в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, порушник погодився на співпрацю з терористичним режимом окупантів та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у вересні СБУ заарештувало активи компанії, підконтрольної гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини Сальдо. Прибуток спрямовувався на фінансування дій, направлених на зміну меж території України та на ведення війни проти держави.