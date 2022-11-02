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В Україні скасують митний збір із ПВХ-сировини, з якої виробляють профіль для вікон, - Мінекономіки

Це дозволить наситити ринок віконною продукцією, на яку нині є попит.

В Україні скасують митний збір із ПВХ-сировини, з якої виробляють профіль для вікон, - Мінекономіки
Фото: Пресслужба Міністерства економіки України

В Україні призупинять дію спеціального митного збору щодо ПВХ-сировини, з якої виробляють профіль для вікон.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Спецмито скасують на час дії воєнного стану в нашій державі. Таке рішення ухвалили на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

"Зараз у нас діє мито на користь національного виробника "Карпатнафтохім". Але після початку війни це підприємство не працює. Враховуючи великий попит саме на віконну продукцію, ми пропонуємо, тимчасово, поки триває війна, зупинити дію цього спецмита", - зазначив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, це дозволить наситити ринок віконною продукцією. Якщо національний виробник відновить виробництво вікон в стабілізується ринок цієї продукції, то спеціальне мито повернуть.

Також комісія вирішила припинити антидемпінгове розслідування щодо ПВХ-профілю імпортного виробництва незалежно від країни походження у зв’язку із закінченням граничного терміну дії такого розслідування.

Нагадаємо, Верховна Рада звернеться до ЄС з проханням продовжити пільговий митний режим.

Раніше Єврокомісія запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита на весь український експорт до ЄС.

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