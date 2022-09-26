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Верховна Рада звернеться до ЄС з проханням продовжити пільговий митний режим, - Підласа

За час війни український експорт до Європейського Союзу збільшився на 6% проти аналогічного періоду в 2021-му.

Верховна Рада звернеться до ЄС з проханням продовжити пільговий митний режим, - Підласа
Роксолана Пидласа
Фото: Макс Левин

Народна депутатка Роксолана Підласа на своїй сторінці в Facebook повідомила про реєстрацію в парламенті законопроєкту №8075.

«Ми пропонуємо Раді звернутись до Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу з проханням продовжити до кінця 2027 року термін дії пільгового режиму для українського експорту. Мова йде передусім про Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 від 30 травня 2022 року про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. Відповідний проєкт постанови зареєстрований на сайті під №8075», - пише вона.

Крім того, Підласа відзначила, що за час війни український експорт до Європейського Союзу збільшився на 6% проти аналогічного періоду в 2021.

«ЄС остаточно став основним торговельним партнером України, а експорт до ЄС зріс. Екстрена підтримка, яку надав ЄС у забезпеченні торгівлі між Україною та ЄС - лінії солідарності, скасування мит, угода щодо автомобільного транспорту дала неочікуваний результат: за результатами 8 місяців експорт з України до ЄС зріс 6% проти січня-серпня 2021 року. В натуральному вимірі також є приріст – на 1,7 млн тонн. Загалом експорт до ЄС склав 17,8 млрд доларів», - розповіла предаставниця «Слуги Народу».

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