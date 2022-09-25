У ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів, - Reuters

П'ять країн-членів Європейського Союзу (Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія) пропонують запровадити в Євросоюзі повну заборону на імпорт алмазів із Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що Європейська комісія подасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій державам-членам цього тижня.

Раніше запровадження такої заборони заблокувала Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами.

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції заберуть близько 30% бізнесу і принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони купувати російські дорогоцінні камені. Раніше в Бельгії заявили, що така заборона завдасть збитків галузі, на частку якої припадає 5% експорту країни.

Однак, дипломати ЄС, які брали участь у підготовці нових санкцій проти Росії, заявили, що Бельгія має скасувати своє вето. Заявлено, що глави МЗС країн ЄС вестимуть переговори про новий пакет санкцій проти РФ доти, доки не досягнуть консенсусу. Інакше питання буде передано 27 національним лідерам на їхній зустрічі у Празі 6-7 жовтня.

Нагадаємо, в п'ятницю в ЄС почали консультації щодо нових санкцій проти Росії. Серед запропонованих - обмеження цін на російську нафту, додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.