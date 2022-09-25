У Німеччині двоє людей загинули через зіткнення спортивних літаків

Двоє пілотів загинули внаслідок зіткнення двох літаків на околиці німецького міста Гера.

Про це пише "Європейська правда".

За словами представника пожежної охорони, загинули двоє пілотів, які виконували акробатичні фігури на літаках. Вони зіткнулися в повітрі поблизу аеродрому Леумніц.

Літаки впали після зіткнення над відкритою місцевістю, повідомила пожежна служба. Інших загиблих і постраждалих не було. Район навколо місця катастрофи поблизу аеродрому був оточений.

На аеродромі Гера-Леумніц дозволено зліт і посадку літакам з максимальною злітною вагою 5,7 тонни. Аеродром використовується для комерційних авіаційних перевезень, а також для повітряних видів спорту.

Раніше у Непалі зазнав авіакатастрофи літак з 22 пасажирами на борту.