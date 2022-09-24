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Сили спецоперацій збили з “Ігли” російський бомбардувальник

Збито СУ-34.

Сили спецоперацій збили з “Ігли” російський бомбардувальник
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Воїни Сил спеціальних операцій збили з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” ворожий бомбардувальник СУ-34.

Про це йдеться у Телеграм-каналі ССО.

“Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, СУ-34 – російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. 

Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів (300 тисяч гривень).

Нагадаємо, 21 вересня морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі села Костромка на Херсонщині. 

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