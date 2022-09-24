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Укрзалізниця призначає додатковий щоденний нічний поїзд "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг

Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця для евакуації.

Укрзалізниця призначає додатковий щоденний нічний поїзд "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця призначає щоденний додатковий нічний поїзд "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг.

Про це повідомила пресслужба УЗ у фейсбуці.

"Важливо: зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.

Перший рейс поїзда призначено на 28 вересня:Київ 21:36; Кривий Ріг 07:12;Запоріжжя 11:55.

Зворотно -з 29 вересня: Запоріжжя 14:35; Марганець 16:16; Нікополь 16:57;Кривий Ріг 20:25; Київ 05:48.

Повний перелік зупинок та розклад вже є на сайті, а квитки - в застосунку та чат-боті УЗ.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.

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