Укрзалізниця призначає додатковий щоденний нічний поїзд "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг

Укрзалізниця призначає щоденний додатковий нічний поїзд "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг.
Про це повідомила пресслужба УЗ у фейсбуці.
"Важливо: зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.
Перший рейс поїзда призначено на 28 вересня:Київ 21:36; Кривий Ріг 07:12;Запоріжжя 11:55.
Зворотно -з 29 вересня: Запоріжжя 14:35; Марганець 16:16; Нікополь 16:57;Кривий Ріг 20:25; Київ 05:48.
Повний перелік зупинок та розклад вже є на сайті, а квитки - в застосунку та чат-боті УЗ.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.