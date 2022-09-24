​Росіяни проводитимуть мобілізацію в два етапи, - Генштаб ЗСУ

На першому етапі часткової мобілізації росіяни планують доукомплектувати свої з’єднання та військові частини, що воюють в Україні, а частина сил може піти на доукомплектування прикордонної служби.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Згідно мобілізаційних планів Росії, мобілізації підлягатимуть близько 300 тисяч осіб. За попередніми оцінками, призов відбудеться як найменше у два етапи, може бути більше. На першому етапі, імовірно, протягом місяця-півтора, противник планує доукомплектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, що залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування прикордонної служби для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною", - сказав Громов.

Він зазначив, що найбільшу частину тих, хто підлягатиме мобілізації, становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також - молодші офіцери.

"Це категорія, яка найбільше понесла втрат у ворога", – пояснив бригадний генерал.

"У подальшому не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ і артилерії", - додав Громов.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Сьогодні Путін також підписав закон про посилення покарання в період мобілізації, а також про введення покарання за здачу в полон.