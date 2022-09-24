У роліках у TikTok люди згадують, як "гостинно" колись їх приймали росіяни, і обіцяють зустріти їх так само.

Мешканці Казахстану і Киргизстану влаштували флешмоб у TikTok і де демонструють, як будуть зустрічати росіян, які тікають від мобілізації.

Про це пише "Українська правда".

На відео люди згадують, як "гостинно" росіяни колись приймали мешканців Казахстану у своїх містах, і обіцяють зустріти їх так само.

"Понаїхали! Бішкек – не гумовий. Прийом на роботу – тільки зізнанням киргизької мови. Реєстрацію пред’явіть, будь ласка. Здаю квартиру тільки людям з азійською зовнішністю. Слов’яни, відійдіть. Сала немає, тільки баранина", каже тренерка з Киргизстану.

Також набирає популярності відео, як у Казахстані здають квартиру росіянам. Чоловік дзвонить за оголошенням, щоб від імені росіянина орендувати житло у Алмати за $800 доларів на місяць. Він цікавиться, чи здають житло громадянам РФ.

У відповідь його питають: "Чий Крим?". Коли потенційний "орендар" каже: "російський", йому відмовляють.

“Вообще, скажите мне, Крым чей?” – такой проверочный вопрос может ожидать россиян, желающих снять жилье в Казахстане pic.twitter.com/DimuM1d6g7 — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) September 23, 2022

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що влада країни не видаватиме дозволів на постійне місце проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з РФ після оголошення Кремлем часткової мобілізації.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відправку людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності РФ. Після промови Путіна багато росіян розкупили квитки на прямі рейси до Єревана та Стамбула, а на кордонах з багатьма сусідніми державами утворилися багатокілометрові черги.