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Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії

На деокупованій Харківщині все більше людей користуються послугами Укрзалізниці.

Укрзалізниця подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Попит на рейс до звільненої від росіян Балаклії суттєво збільшився. Через це замість одного рейкового автобуса Pesa з ранку суботи поїдуть два. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

Поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33.

З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.

Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14.

З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09. 

Уточнюється, що зупинки передбачені по станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Квитки вартістю 29 гривень можна буде придбати в касах та на борту. 

Нагадаємо, “Бойківський експрес” №745/746 Київ - Славсько переходить на осінній сезон перевезень як поїзд вихідного дня.

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