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На Харківщині сталася пожежа на елеваторі

Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено.

На Харківщині сталася пожежа на елеваторі
Фото: Скріншот відео

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківщини ліквідували пожежу на елеваторі в селі Залізничне, що в Чугуївському районі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні в селі Залізничне вранці сталося загоряння зерносховища. Негайно на місце події прибули місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону. Понад  три  години знадобилося надзвичайникам, щоб приборкати полум’я", - йдеться в повідомленні.

Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Причину пожежі встановлюють фахівці.

До ліквідації пожежі від Луганського гарнізону було залучено шестеро чоловік особового складу та одну одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше через ворожі обстріли на Миколаївщині горіли склади із зерном, підприємство і будинок.

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