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Жителі одного зі селищ у Дагестані вийшли на протест проти мобілізації Путіна, - InformNapalm

Акцію намагаються придушити силовики.

Жителі селища Ендірей (Республіка Дагестан, РФ) вийшли на масову акцію протесту проти мобілізації Путіна.

Відео акції опублікували на Telegram-каналі міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

Представники силових відомств намагаються придушити народний протест. На відео зафіксовано звуки пострілів.

В InformNapalm зазначили, що Дагестан зберігає першість у Російській Федерації за кількістю поіменно встановлених убитих на війні в Україні військових Росії.

Крім цього, сьогодні запланована акція протесту в столиці Дагестану Махачкалі.

Нагадаємо, увечері 21 вересня у 24 містах Росії влаштували акції та пікети проти оголошеної Володимиром Путіним часткової мобілізації. Було затримано понад тисячу протестувальників.

Днями влада Казахстану заявила, що без дозволу Росії не видаватиме дозволів на постійне місце проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з РФ після оголошення Кремлем часткової мобілізації.

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