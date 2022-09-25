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Іспанія не заборонятиме видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС

"Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість".

Іспанія не заборонятиме видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС
Фото: Европортал

Іспанія не має наміру запроваджувати заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу. Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання La Razоn.

"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", - наголосив Альбарес.

Він також зазначив, що "двері Іспанії завжди відчинені для росіян, які намагаються залишити країну".

Нагадаємо, іспанська армія навчатиме ЗСУ користуватися танками та зенітними батареями.

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