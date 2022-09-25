Іспанія не заборонятиме видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС

Іспанія не має наміру запроваджувати заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу. Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання La Razоn.
"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", - наголосив Альбарес.
Він також зазначив, що "двері Іспанії завжди відчинені для росіян, які намагаються залишити країну".
Нагадаємо, іспанська армія навчатиме ЗСУ користуватися танками та зенітними батареями.