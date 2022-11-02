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Швейцарія вирішила запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників

Країна не підтримала повний пакет санкцій, запропонований Євросоюзом.

Швейцарія вирішила запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників
Фото: EPA/UPG

Швейцарія запроваджує санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників.

Про це повідомили на сайті швейцарського уряду.

Відповідне рішення ухвалили федеральні департаменти економіки та енергетики і закордонних справ.

Таким чином країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз. Але тільки в частині щодо дронів.

" Зваживши всі внутрішньополітичні та зовнішньополітичні інтереси, Швейцарія вирішила запровадити санкції лише у зв'язку з доставкою дронами", - йдеться на сайті.

Також в уряді наголосили, що продовжать чинні санкції (фінансові, туристичні й товарні) та критичний діалог з Іраном.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні.

Великобританія теж застосувала санкції проти трьох іранських генералів та однієї компанії, що повʼязана з виробництвом зброї.

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