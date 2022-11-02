Швейцарія вирішила запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників

Швейцарія запроваджує санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників.

Про це повідомили на сайті швейцарського уряду.

Відповідне рішення ухвалили федеральні департаменти економіки та енергетики і закордонних справ.

Таким чином країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз. Але тільки в частині щодо дронів.

" Зваживши всі внутрішньополітичні та зовнішньополітичні інтереси, Швейцарія вирішила запровадити санкції лише у зв'язку з доставкою дронами", - йдеться на сайті.

Також в уряді наголосили, що продовжать чинні санкції (фінансові, туристичні й товарні) та критичний діалог з Іраном.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні.

Великобританія теж застосувала санкції проти трьох іранських генералів та однієї компанії, що повʼязана з виробництвом зброї.