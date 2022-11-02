Американський історик Тімоті Снайдер став амбасадором United24, - Зеленський

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив у соцмережах Президент України Володимир Зеленський.

"Тімоті Снайдер – великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти", - зазначив глава держави.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Снайдер підтримав проєкт "Армія дронів" та розпочинає збір на "Ловця Шахедів" через платформу United24.

"Ціль — зібрати 1,25 мільйона доларів на систему захисту від іранських безпілотників", - додав міністр.

За словами Снайдера, у перспективі він хоче збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. "Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме – зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому я поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від цих безпілотників", – додав професор.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч зі Снайдером у вересні. За словами глави держави, фрагменти бесіди історик планує використати у своїй майбутній книжці.

Снайдер також анонсував, що цієї осені буде читати у Єльському університеті лекції про формування сучасної України.