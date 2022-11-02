Окупанти зносять школу у захопленому Маріуполі

Російські військові зносять спеціалізованою технікою школу №45 у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

“Весною росіяни безжально нищили наше місто – будинки, школи, лікарні. Зараз продовжують знищувати, але не обстрілами, а спеціалізованою технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів”, – йдеться у дописі.

У міській раді додали, що окупанти знищують школу №45, “а разом з нею спогади тисяч учнів та випускників”.

Нагадаємо, у дитячих садках Маріуполя росіяни створюють так звані “просвітницькі куточки” з бубликами, самоваром і прапором РФ.