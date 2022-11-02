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Служба безпеки завершила розслідування і передала в суд справу "крота" з харківського управління СБУ

У спецслужбі зазначили, що зібрали беззаперечні докази, які дозволять висунути обвинувачення у державній зраді.

Служба безпеки завершила розслідування і передала в суд справу "крота" з харківського управління СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила розслідувати справу "крота" з харківського управління СБУ і передала обвинувальний акт до суду.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

"Кріт" погодився співпрацювати з російськими спецслужбами в обмін на обіцянку гарантій безпеки для нього та його родини у разі окупації Харківщини.

У спецслужбі зазначили, що зібрали беззаперечні докази, які дозволять висунути обвинувачення у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, затримали зрадника у серпні. Він передавав росіянам українські розвіддані про збройні сили країни-агресора, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Також Служба безпеки затримала шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом".

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