В Одесі планують створити понад 140 пунктів обігріву

Пункт обігріву, облаштований в Одесі в січні 2022 року. Ілюстративне фото

Міська влада Одеси планує створити стаціонарні пункти обігріву біля житлових будинків. Для їх облаштування визначено 141 об’єкт.

Про це Одеська міська рада повідомила у Telegram.

За словами мера міста Геннадія Труханова, міська влада визначила 141 об'єкт для облаштування стаціонарних пунктів обігріву. Це 67 сховищ, 68 закладів освіти та мобільні пункти обігріву.

Мер запропонував головам ОСББ підготувати свої будинки до важкого сезону: закупити генератори, булер’яни, облаштувати на прибудинковій території місця для приготування їжі, а також зробити запаси води та продуктів.

Також у повідомленні зазначено, що Міськзелентрест заготовив 400 кубічних метрів дров.

Нагадаємо, опалювальний сезон розпочався 21 жовтня. Уряд закликав місцеву владу економно споживати енергоресурси.