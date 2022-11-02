"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок, - розвідка
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок, - розвідка
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Франко-німецький союз на межі розлучення
Франко-німецький союз на межі розлучення
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі планують створити понад 140 пунктів обігріву

Мер міста запропонував головам ОСББ приготувати будинки до важкої зими.

В Одесі планують створити понад 140 пунктів обігріву
Пункт обігріву, облаштований в Одесі в січні 2022 року. Ілюстративне фото
Фото: omr.gov.ua

Міська влада Одеси планує створити стаціонарні пункти обігріву біля житлових будинків. Для їх облаштування визначено 141 об’єкт.

Про це Одеська міська рада повідомила у Telegram.

За словами мера міста Геннадія Труханова, міська влада визначила 141 об'єкт для облаштування стаціонарних пунктів обігріву. Це 67 сховищ, 68 закладів освіти та мобільні пункти обігріву.

Мер запропонував головам ОСББ підготувати свої будинки до важкого сезону: закупити генератори, булер’яни, облаштувати на прибудинковій території місця для приготування їжі, а також зробити запаси води та продуктів.

Також у повідомленні зазначено, що Міськзелентрест заготовив 400 кубічних метрів дров.

 

Нагадаємо, опалювальний сезон розпочався 21 жовтня. Уряд закликав місцеву владу економно споживати енергоресурси. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також