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Служба безпеки затримала шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом"

У 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "МДБ ЛНР".

Служба безпеки затримала шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом"
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. Насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором.

Втім співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "МДБ ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області.

Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

Проте СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їхнього "крота" до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора".

Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці. Він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

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