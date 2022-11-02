Уночі на підступах до Києва знищили шість "Шахедів"

Уночі на підступах до Києва було знищено шість ворожих ударних безпілотників Shahed-136.

Про це повідомили в Телеграм Київської міської військової адміністрації.

"Силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці знищено 6 "Шахедів", – йдеться у повідомленні.

Повітряне командування зазначало, що в ніч на 2 листопада захисники України ліквідували 12 з 13 запущених "Шахедів". Шість із них були збиті в секторі "Центр".