Франко-німецький союз на межі розлучення
Франко-німецький союз на межі розлучення
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок, - розвідка
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок, - розвідка
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
"Нафтогаз" замість Вітренка очолить міністр розвитку громад Чернишов, – джерела
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі на підступах до Києва знищили шість "Шахедів"

По ворожих обʼєктах били винищувачі. 

Уночі на підступах до Києва знищили шість "Шахедів"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уночі на підступах до Києва було знищено шість ворожих ударних безпілотників Shahed-136.

Про це повідомили в Телеграм Київської міської військової адміністрації.

"Силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці знищено 6 "Шахедів", – йдеться у повідомленні.

Повітряне командування зазначало, що в ніч на 2 листопада захисники України ліквідували 12 з 13 запущених "Шахедів". Шість із них були збиті в секторі "Центр". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також