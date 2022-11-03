З 1 серпня в рамках реалізації “зернової ініціативи” 430 суден експортували 10 млн. тонн українського продовольства.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що продовольство експортувалось до 43 країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема, сьогодні, 3 листопада, з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” вийшло 7 суден з 290 тис. тонн української агропродукції.

Серед них ESENTEPE з 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT з 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.

Як раніше повідомлялось, в ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.