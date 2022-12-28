Енергетики кажуть - роботи вистачить не на один рік.

Укренерго оприлюднило відео ремонту одного з енергооб'єктів, який постраждав від російських обстрілів.

Як зазначили в компанії, цей об'єкт окупанти обстріляли шість разів. Він відповідав за електропостачання сотень тисяч споживачів.

За словами енергетиків, тут роботи вистачить на декілька років. До прикладу, щоб відновити трансформатор чи вимикач, треба не один місяць.

Нагадаємо, днями в Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.

Напередодні Укренерго повідомило, що включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій, яка постраждала під час однієї з останніх ракетних атак.