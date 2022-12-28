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Укренерго показало ремонт одного з енергооб’єктів, який росіяни обстріляли шість разів

Енергетики кажуть - роботи вистачить не на один рік.

Укренерго показало ремонт одного з енергооб’єктів, який росіяни обстріляли шість разів
Фото: скриншот відео

Укренерго оприлюднило відео ремонту одного з енергооб'єктів, який постраждав від російських обстрілів.

Як зазначили в компанії, цей об'єкт окупанти обстріляли шість разів. Він відповідав за електропостачання сотень тисяч споживачів.

За словами енергетиків, тут роботи вистачить на декілька років. До прикладу, щоб відновити трансформатор чи вимикач, треба не один місяць.

Нагадаємо, днями в Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.

Напередодні Укренерго повідомило, що включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій, яка постраждала під час однієї з останніх ракетних атак.

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