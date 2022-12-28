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Працюють усі АЕС, які знаходяться на підконтрольній території, - Енергоатом

Загалом працюють 9 енергоблоків.

Працюють усі АЕС, які знаходяться на підконтрольній території, - Енергоатом
Фото: пресслужба Енергоатома

НАК «Енергоатом» спростував інформацію про нібито зупинку роботи українських атомних енергоблоків. Усі вони працюють на максимальній наявній потужності.

Про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі.

«Деякі ЗМІ поширили помилкову інформацію про нібито зупинку роботи українських атомних енергоблоків. Повідомляємо, що сьогодні, як і раніше, всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі 19 грудня о 00:46 іранський дрон-камікадзе Shahed пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.

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