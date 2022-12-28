У Литві заморозили активи громадян і фірм із Росії та Білорусі вартістю понад 87 млн євро

У країні також посилять контроль за сферою віртуальної валюти.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви з посиланням на Службу розслідувань фінансових злочинів розповіли, скільки вдалося заморозити активів, які належать громадянам і фірмам із Росії та Білорусі.

Як ідеться на сайті відомства, станом на 20 грудня сума активів становила понад 87 млн євро.

Зокрема, загальна сума надходжень заморожених коштів дев'яти юридичних осіб з Росії - 77,883 млн. євро. Ще 9,457 млн євро належать шести юридичним та одній фізособі з Білорусі.

Крім того, у Литві посилять контроль за сферою віртуальної валюти. У міністерстві пояснили: після перевірок постачальників послуг віртуальної валюти з'ясувалося, що компанії не впроваджують усі необхідні заходи щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це створює можливості для використання віртуальних валют для шахрайства, приховування доходів, а також ухилення від санкцій.

Нагадаємо, МЗС Чехії створює спецвідділ з антиросійських санкцій. Тим часом в Україні заарештували майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень.