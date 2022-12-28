КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
ГоловнаСвіт

У Литві заморозили активи громадян і фірм із Росії та Білорусі вартістю понад 87 млн євро

У країні також посилять контроль за сферою віртуальної валюти.

У Литві заморозили активи громадян і фірм із Росії та Білорусі вартістю понад 87 млн євро
Фото: rada.gov.ua

У Міністерстві внутрішніх справ Литви з посиланням на Службу розслідувань фінансових злочинів розповіли, скільки вдалося заморозити активів, які належать громадянам і фірмам із Росії та Білорусі.

Як ідеться на сайті відомства, станом на 20 грудня сума активів становила понад 87 млн євро.

Зокрема, загальна сума надходжень заморожених коштів дев'яти юридичних осіб з Росії - 77,883 млн. євро. Ще 9,457 млн євро належать шести юридичним та одній фізособі з Білорусі.

Крім того, у Литві посилять контроль за сферою віртуальної валюти. У міністерстві пояснили: після перевірок постачальників послуг віртуальної валюти з'ясувалося, що компанії не впроваджують усі необхідні заходи щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це створює можливості для використання віртуальних валют для шахрайства, приховування доходів, а також ухилення від санкцій.

Нагадаємо, МЗС Чехії створює спецвідділ з антиросійських санкцій. Тим часом в Україні заарештували майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також