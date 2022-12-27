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Литовська православна церква засудила війну в Україні

Також збори підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності.

Литовська православна церква засудила війну в Україні
Фото: Пресслужба ЛПЦ

На загальних зборах Литовської Православної Церкви (ЛПЦ) було ухвалено засудження війни проти України на всіх рівнях – священноначалія, духовенства та мирян. Також була висловлена підтримку антивоєнної позиції митрополита Віленського та Литовського Інокентія. 

Про це повідомила пресслужба ЛПЦ. 

“Також збори підтвердили вірність курсу на здобуття більшої церковної незалежності та прийняли відповідне звернення до Священного Синоду. Раніше митрополит Інокентій звернувся до Синоду з клопотанням про надання Литовській Православній Архієпископії статусу Самоврядної Церкви”, - йдеться у повідомленні.

ЛПЦ наголосила, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей, оскільки Литовська Православна Архієпископія є морально та фінансово незалежною релігійною організацією. 

Водночас, ЛПЦ наголосила, що надає найважливішого значення дотриманню церковних канонів через канонічний зв'язок з Московським Патріархатом, який є виключно канонічним і ніяк не перешкоджає церковній самостійності.  

Нагадаємо, Конституційний Суд України визнав правомірним перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні

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