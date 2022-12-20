МЗС Чехії створює спецвідділ з антиросійських санкцій

Відділ займатиметься особами, які беруть участь у війні, але з якихось причин ще не були занесені до європейських санкційних списків.

У Міністерстві закордонних справ Чехії з'явиться новий відділ, який займатиметься антиросійськими санкціями.

Про це повідомляє Czech Radio із посиланням на голову МЗС Яна Ліпавського.

Нещодавно ухвалений у Чехії закон, який за аналогією із США називають "Законом Магнітського", дасть змогу на національному рівні охопити санкціями осіб, які не внесені до санкційних списків Євросоюзу.

При цьому Ліпавський не уточнив, коли саме Чехія планує запровадження конкретних санкцій щодо громадян Росії та російських компаній, але нагадав, що списки, складені МЗС, затверджуватиме уряд.

"Закон спрямований проти осіб, які беруть участь у війні, що розгортається сьогодні, але з якихось причин ще не були занесені до європейських санкційних списків", - прокоментував закон Ліпавський.

Зазначається, що дія закону стосуватиметься насамперед суб'єктів із РФ і Білорусі, відповідальних якимось чином за ситуацію в Україні. Нова законодавча норма дасть змогу вживати заходів щодо організацій і режимів, які порушують права людини і використовують терористичні методи та кібератаки.

Ліпавський повідомив, що з питання посилення санкцій МЗС Чехії співпрацює з іншими країнам, зокрема зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Сенат Чехії визнав, що Голодомор був геноцидом українського народу. Все більше країн визнають цей факт на офіційному рівні.