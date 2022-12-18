Важкопоранений військовий заявив, що голова партії "Слуга народу" навіть не поцікавилася станом його здоров'я.

Український військовий Олег Симороз заявив, що голова партії "Слуга народ"» Олена Шуляк днями увірвалася до госпіталю де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування.

Про це військовий написав у Facebook.

"Минуло три дні, але мені досі складно повірити, що голова правлячої партії «слуг» увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося! Одразу спростую можливе «алібі» пані Шуляк, що начебто – це не було з'ясовування стосунків, а вона просто раптом вирішила мене провідати. Мою маму найбільше здивувало навіть не те, що голова правлячої партії не поцікавилася тим, чи може потрібна якась допомога (ми б у таких людей допомогу й так би не брали), а що вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла. Прийшла без жодного дозволу чи навіть попередження мене чи моїх близьких", – розповів Симороз.

За його словами, нардепка хотіла поговорити про допис, у якому військовий критикує законопроєкт про "реформування сфери містобудування", співавторкою якого є сама Шуляк.

"«На злодії шапка горить», так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах", – зазначив військовий.

Симороз зазначив, що Шуляк під час з'ясування стосунків навіть натякала на те, що пост про її законопроєкт написаний на замовлення.

"Вона почала просто банально брехати мені в очі й намагатися зробити з мене дурня. Більше того, вона навіть набралася нахабності натякнути, що я у когось взяв гроші за свій резонансний допис про неї! Голова правлячої партії «слуг» напевно думає, що поки в країні йде війна й увага суспільства зосереджена саме на війні, то за зачиненими дверима парламенту, можна спокійно, безкарно й кулуарно, разом із зрадниками з ОПЗЖ протягувати антинародні закони для своєї особистої вигоди", – додав Симороз.

Він долучив до свого допису відео розмови з Шуляк у палаті госпіталю.

Сама ж Шуляк поки інцидент не коментує.

Нагадаємо, 13 грудня нардепи підтримали законопроєкт №5655 про реформу містобудування. За законопроєкт нардепи віддали 228 голосів. ЄС, "Батьківщина" не підтримали проєкт про реформу містобудування, а з фракції "Голос" лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655, автором якої став Владислав Проценко, набрала зараз 42 090 голосів.

Раніше з негативним відгуком про законопроєкт у поточній редакції висловилися мер Києва Віталій Кличко та міський голова Львова Андрій Садовий. Кличко сказав, що документ створить умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, легалізує самовільне будівництво і порушить права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад. Садовий пояснив, що згідно з проєктом контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія. Її може створити, наприклад, сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво. Розкритикував документ і мер Дніпра Борис Філатов.

Сама Шуляк як співавторка документу казала, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Однак документ не виликав схвалення архітекторів. У листопаді 2021 року вони вимагали відправити його доопрацювання і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Зауваження через документ продовжились і цього року. 28 листопада парламентський Комітет з питань державної влади та містобудування підтримав реформу містобудування. Рух Чесно зауважив, що документ, який впливатиме і на захист зелених зон, і на збереження історичної спадщини, не можна було побачити на сайті Верховної Ради. Натомість на сайті парламенту опублікували версію минулого року.

Крім того, з проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Зазначимо, що Олег Симороз отримав важке поранення у жовтні на Донеччині. Боєць втратив обидві ноги та має важкий перелом щелепи.