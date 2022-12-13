Садовий також розкритикував містобудівний законопроєкт №5655

Мер Львова закликав відкласти його розгляд і провести обговорення з усіма сторонами.

Мер Львова Андрій Садовий виступив із критикою законопроєкту №5655, який стосується містобудування. Документ у другому читанні можуть розглянути вже на найближчому засіданні парламенту.

Садовий у фейсбук заявив, що усі голови українських громад категорично проти прийняття закону в такій редакції. Він закликав відкласти його розгляд.

"Згідно з пропонованим законопроєктом контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія. Її може створити, наприклад, сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво", – пояснив він.

Садовий наголосив, що реформа потребує широкого обговорення і можливості почути усі сторони процесу.

"Не можна говорити про місцеве самоврядування без місцевого самоврядування", – підкреслив він.

Проти законопроєкту в поточній редакції висловлювався й мер столиці Віталій Кличко. Він пояснив, що документ створить умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, легалізує самовільне будівництво і порушить права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад. З критикою документу висловлювалися Асоціація міст України, архітектори і навіть міністерство культури та інформаційної політики.

Ухвалення законопроєкту №5655 обговорюється ще з минулого року. Його ключовою авторкою є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. В липні 2021 парламент ухвалив у першому читанні два, як заявлялося, ключових для містобудівної реформи проєкти – №5655 і №5656. Тодішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов говорив, що "прийняття цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років квітнула у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також прийняття законопроєктів дозволить максимально автоматизувати послуги у цій галузі". За його словами, документ мінімізує паперовий обіг між субʼєктами містобудування, цифровізує процеси і реєстрацію процедур, розмежовує містобудівний контроль та державний містобудівний нагляд, посилює роль органів місцевого самоврядування і визначає права, обовʼязки і відповідальність учасників будівництва.

Сама Шуляк як співавторка документу каже, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, документ допоможе зробити містобудування прозорим.

Проти документу торік протестували архітектори, зауваження щодо нього продовжилися й цього року. 28 листопада парламентський Комітет з питань державної влади та містобудування підтримав реформу містобудування. Рух Чесно зауважив, що документ, який впливатиме і на захист зелених зон, і на збереження історичної спадщини, не можна було побачити на сайті Верховної Ради. Натомість на сайті парламенту опублікували версію минулого року.

Рух Чесно звернув увагу, що "якщо для суспільства і народних депутатів реформа напрацьовувалася в секретному режимі, то кілька організацій уже встигли публічно висловити свою підтримку законопроєкту № 5655 – і в більшості випадків ще до засідання комітету. Це забудовники і страховики. Частина цих організацій маловідома, але їхні позиції поширюють на сайті “Слуги народу”.

Крім того, з проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

У грудні мери українських міст попросили народних депутатів не голосувати поки за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади. Таку позицію від імені керівників територіальних громад висловив мер Чорткова Володимир Шматько. Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за зміни системи містобудування.

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.