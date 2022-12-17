Асоціація міст України звернулась до Президента щодо вето на закон 5655

Асоціація міст України (АМУ) звернулася до президента України Володимира Зеленського лпро застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» №5655 від 11.06.2021. Про це повідомляється на сайті АМУ.

«Вважаємо, що прийнята редакція суперечить задекларованій меті законопроєкту та потребує суттєвого доопрацювання. Звертаємось до Вас з проханням застосувати надане Вам п. 30 ст. 106 Конституції право вето щодо проєкту закону №5655 та повернути його на повторний розгляд Верховної Ради України», - йдеться в заяві.

В АМУ зазначають, що чинною редакцією закону знищується ідея електронної системи регулювання містобудування, оскільки відсутня відповідальність реєстраторів за невиконання чи порушення закону. Також цей закон легалізує та стимулює самовільне будівництво, оскільки в разі визнання судом незаконності будівництва його вартість має бути відшкодована з місцевого бюджету. А незаконне будівництво, здійснене до набрання чинності законом, легалізується. Монополізується допуск на ринок. А виключно державна функція контролю та нагляду за забудовниками передається бізнесу. Натомість можливості контролю з боку місцевого самоврядування та громадськості обмежуються.

«Громадськість позбавляється прав ініціювати обов’язкові перевірки будівництва у разі виявлення ними порушень, а отже збільшується кількість конфліктів між громадськістю і забудовниками. Порушуються мінімум 5 положень Конституції та створюється ряд суперечностей з Цивільним кодексом», - наголошують в АМУ.

Асоціація міст також нагадує, що петиція на ветування проєкту закону №5655 за декілька годин після його голосування у Верховній Раді набрала 25 тисяч голосів, що є вперше в історії України. А на момент оприлюднення заяви петиція зібрала більш ніж 42 тисячі підписів. Низку зауважень до законопроєкту висловили Головне юридичне управління ВР, Міністерство культури та інформполітики, Міністерство аграрної політики та продовольства, Нацагентство з питань запобігання корупції та інші громадські організації та установи.

«Представники місцевого самоврядування сподіваються на підтримку Президента України та збереження в Україні всіх надбань децентралізації, досягнутих за минулі роки», - наголошують в АМУ.