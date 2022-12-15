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Єрмак зустрівся з представникам Польщі та Литви для проведення консультацій у форматі Люблінського трикутника

Під час зустрічі обговорили формулу миру та вступ України в ЄС.

Єрмак зустрівся з представникам Польщі та Литви для проведення консультацій у форматі Люблінського трикутника
Фото: Пресслужба ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з державним секретарем канцелярії президента Польщі, керівником Бюро з міжнародної політики Якубом Кумохом і головною зовнішньополітичною радницею президента Литви Астою Скайсгірітє для проведення консультацій у форматі Люблінського трикутника.

Як ідеться на сайті глави держави, йшлося про посилення взаємодії трьох держав для протидії вторгненню РФ, підтримка міжнародних ініціатив України та графік контактів глав держав Люблінського трикутника.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, потреби України в озброєнні, дев'ятий пакет санкцій проти Росії, шляхи реалізації формули миру та ухвалення Верховною Радою закони, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії щодо надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, Андрій Єрмак заявив, що вважає недостатнім нинішній рівень санкцій проти російських енергоносіїв, адже "Газпром" продовжує фінансувати війну проти українців, а "Газпромбанк" все ще підʼєднано до глобальної системи SWIFT.

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