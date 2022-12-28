Радбез ООН закликає Талібан скасувати обмеження щодо жінок

Рада Безпеки ООН засудила політику уряду Талібану щодо жінок і дівчат в Афганістані. Про це пише BBC.

Протягом останнього тижня таліби заборонили жінкам відвідувати університет і працювати в неурядових організаціях. Також для дівчат закрито доступ до середніх шкіл, заборона діє у більшості провінцій. Окрім того, жінок не пускають до парків та спортзалів і інших громадських місць.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що останні обмеження “мають бути скасовані”. Він закликав талібів “відновити доступ до шкіл та швидко скасувати політику та практику, яка все більше підриває дотримання прав людини та основних свобод”.

Він додав, що обмеження є “невиправданими порушеннями прав людини”.

“Дії, спрямовані на те, щоб виключити жінок і дівчаток та змусити їх замовкнути, продовжують приносити величезні страждання та серйозно підривати потенціал афганського народу”, – написав він у Twitter.

The latest restrictions by the Taliban on employment & education of women & girls are unjustifiable human rights violations & must be revoked.



Actions to exclude & silence women & girls continue to cause immense suffering & major setbacks to the potential of the Afghan people. — António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2022

Щонайменше п'ять провідних неурядових організацій припинили роботу в Афганістані після того, як уряд Талібану заборонив жінкам працювати на них.

Care International, Норвезька рада у справах біженців (NRC) та організація Save the Children заявили, що не можуть продовжувати свою роботу “без нашого жіночого персоналу”.

Міжнародний комітет порятунку також призупинив роботу, тоді як організація Islamic Relief заявила, що припиняє більшу частину своєї роботи.

Минулого тижня таліби заарештували п'ятьох жінок, які брали участь в акції протесту в столиці Афганістану Кабулі проти заборони на жіночу освіту. Також було заарештовано трьох журналістів.

З моменту відновлення контролю над країною минулого року таліби неухильно обмежували права жінок, попри обіцянки, що їхнє правління буде м'якшим, ніж режим 1990-х років.