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Попереду на українців чекає важка зима, - Блінкен

Західні партнери допомагатимуть Україні пережити зиму. 

Попереду на українців чекає важка зима, - Блінкен

США будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. 

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України”, - написав Блінкен.

Нагадаємо, Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд доларів. Раніше повідомлялось, що за даними уряду в Україну доставили пів мільйона генераторів.

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