Попереду на українців чекає важка зима, - Блінкен

США будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Попереду на українців чекає важка зима, і ми будемо невтомно працювати з G7 та іншими партнерами, щоб відремонтувати, замінити та захистити енергетичну інфраструктуру України”, - написав Блінкен.

We will stand with Ukraine for as long as it takes. A tough winter lies ahead for Ukrainians, and we will work tirelessly with the G7 and other partners to repair, replace, and defend Ukraine’s energy infrastructure. https://t.co/bdWMW31ux8 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 27, 2022

Нагадаємо, Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже 1,5 млрд доларів. Раніше повідомлялось, що за даними уряду в Україну доставили пів мільйона генераторів.