Ініціатива України щодо виключення Росії з ООН законна, - МЗС Польщі

Дискусія про потребу реформувати ООН і роль Ради Безпеки точиться вже кілька десятиліть.

Міжнародне право дозволяє виключати країни з Організації Об'єднаних Націй, тому ініціатива України щодо виключення Росії законна.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, інформує Польське радіо.

Він зазначив, що дискусія про потребу реформувати ООН і роль Ради Безпеки та право вето її постійних членів точиться вже кілька десятиліть.

"Варто згадати, як Росія із порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини", - сказав Ясіна.

Він зазначив, що початок такої дискусії вже буде певним успіхом. Тим паче, за його словами, що є місця у світі, де російська пропаганда працює дуже добре, і дехто не вірить, що РФ є агресором.

Раніше повідомлялося, що МЗС України готується офіційно поставити питання про право Росії бути членом ООН і Радбезу.

Віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН.

Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобаються. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua.