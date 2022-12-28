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Київ визначатиме умови мирних переговорів з Росією, - МЗС Німеччини

Росія зовсім не демонструє жодного бажання відступити від своїх початкових цілей війни, а саме - руйнування державності України.

Київ визначатиме умови мирних переговорів з Росією, - МЗС Німеччини
Фото: EPA/UPG

Час, формат і зміст потенційних переговорів з Кремлем щодо умов майбутнього миру в Україні має вирішувати керівництво самої України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника МЗС ФРН Крістоф Бургер.

«Кожна пропозиція щодо завершення цієї війни є доброю і правильною. ООН відіграє в цьому важливу роль, з точки зору федерального уряду. Зрозуміло при цьому, що стосовно часу та змісту можливих переговорів з РФ щодо мирного завершення незаконної агресорської російської війни рішення має ухвалювати керівництво України, … яке має вирішувати, за яких умов, коли та в яких форматах можуть або мають проходити перемовини з Росією», - заявив Бургер, коментуючи пропозицію Києва щодо проведення «мирного саміту».

Він зазначив, що ситуація для людей на зайнятих російськими військами територіях є катастрофічною, вони щодня живуть під страхом смерті, викрадення і тортур.

«Перемир’я на умовах Путіна не покладе край їхнім страхам, зовсім навпаки», - сказав Бургер.

Він також зауважив, що Росія зовсім не демонструє жодного бажання відступити від своїх початкових цілей війни, а саме - руйнування державності України. Про це свідчать, зокрема, слова очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

За словами Бургера, це треба постійно мати на увазі. І тому Німеччина, Захід продовжують підтримувати Україну, її право на самооборону, не зменшуючи допомогу.

Представник німецького МЗС також зауважив, що Берлін надає дипломатичну підтримку зусиллям України щодо пошуку миру по різних каналах. Серед таких зусиль він згадав, зокрема, роботу щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів.

Представник пресслужби нагадав слова глави МЗС ФРН Анналени Бербок про необхідність не забувати, що розпочав цю війну Путін, і коли він цього захоче, війна завершиться.

Нагадаємо, нещодавно віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним. 

Міністерство закордонних справ України цього тижня заявило, що Росія неправомірно увійшла до Організації Об'єднаних Націй і зайняла місце СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки.

Росія має право вето в Раді безпеки ООН, що дозволяє їй блокувати будь-які рішення, які їй не подобається. Докладно про маніпуляції РФ у Радбезі читайте в матеріалі на LB.ua. 

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