В УПЦ - жахливе майбутнє в Україні, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко не бачить майбутнього російської церкви в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю на «5 каналі».

«Я не знаю такої церкви – УПЦ. Я знаю, що відповідно до чинного законодавства є український філіал російської православної церкви. Яке майбутнє в російської православної церкви? Жахливе. Бо це не церква. Це КДБістський притон, який схвалює і благословляє вбивство українців, який є отрутою для будь-якої віруючої людини», – зазначив Порошенко.

«Яке майбутнє російської православної церкви? Очевидно – пекло, бо це не церква. Бо коли її предстоятель Гундяєв благословляє і хрестить вбивць для того, щоб вони більше вбивали, гвалтували, калічили українців – ви там Бога не знайдете. І не вірте, коли хтось каже, що вони відокремилися, відділилися від Кіріла», – зауважив експрезидент.

За його словами, якщо УПЦ відокремилася від Росії, вона має повідомити про це 15 православних церков, повенутися до світового православ'я та визнати Томос.

«А потім приступіть до переговорів про єдину, соборну Православну Церкву України. Вливайтеся в неї. Я впевнений, що двері відкриті. І якщо вам дехто заважає це робити – колаборанти, сєпари, шпигуни, ті, хто утримував у себе в церквах зброю чи пропагандистську російську літературу «русского міра», гроші, які ви отримували з кремля і все інше – позбавтеся таких людей. Ось цим зараз має займатися СБУ – виявити і притягти до відповідальності, бо вони працюють на агресора, коять кримінальний злочин і зраджують державу», – зазначив Петро Порошенко.