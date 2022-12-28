"Європейська Солідарність" вимагає терміново ухвалити закон про заборону діяльності в Україні рпц і підпорядкованих їй структур

УПЦ закликали довести, що вона не належить до московського патріархату.

«Європейська Солідарність» вітає рішення Конституційного Суду України, де підтверджена вимога УПЦ повідомляти про свій зв‘язок з державою-агресором і закликає УПЦ довести, що не належить до московського патріархату або повідомити зворотне суспільству. Про це йдеться в заяві "ЄС".

Зокрема фракція вимагає від УПЦ чітко заявити про засудження патріарха Кирила і РПЦ, повідомити Помісні Православні Церкви про розрив з РПЦ і намір урегулювати свій канонічний статус у діалозі з ПЦУ відповідно до Томосу. А також вийти з московського розколу: поновити спілкування з Помісними Церквами, які визнали ПЦУ.

"В іншому випадку УПЦ лише вкотре підтвердить, що належить до МП як канонічно, так і фактично, і має відповідно до закону повідомити про це суспільству. А задля захисту українського суспільства від ворожого впливу РПЦ вимагаємо від Верховної Ради України невідкладно ухвалити Закон про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (#8221 від 23.11.2022) – про заборону в Україні діяльності РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій", - йдеться в заяві політичної сили.

В «Європейські Солідарності» зазначили, що ініціювали відповідні звернення місцевих рад, і їхня підтримка показує високу суспільну вагу цього питання.