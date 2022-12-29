Президентка Молдови засудила ракетний удар Росії по Україні

Вона наголосила, що знову ціллю стала цивільна інфраструктура.

Президентка Молдови Мая Санду засудила масований ракетний удар Росії по Україні вранці 29 грудня.

Про це вона написала у Twitter.

“Атаки на цивільну інфраструктуру продовжуються перед новорічною ніччю, і Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні”, - написала Санду.

Вона зазначила, що її країна рішуче засуджує ці безжальні напади на українських громадян.

Мая Санду наголосила, що люди повинні бути поруч зі своїми близькими і не ховатися в укриттях від ракет.

Attacks against 🇺🇦 civilian infrastructure continue before New Year’s Eve, as Russia launches another massive rocket strike against Ukraine. We strongly condemn these merciless attacks on 🇺🇦 citizens. People should be close to their loved ones & not hide in shelters from rockets. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 29, 2022

Нагадаємо, під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів. У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії.