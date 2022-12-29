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Президентка Молдови засудила ракетний удар Росії по Україні

Вона наголосила, що знову ціллю стала цивільна інфраструктура.

Президентка Молдови засудила ракетний удар Росії по Україні
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду засудила масований ракетний удар Росії по Україні вранці 29 грудня. 

Про це вона написала у Twitter. 

“Атаки на цивільну інфраструктуру продовжуються перед новорічною ніччю, і Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні”, - написала Санду.

Вона зазначила, що її країна рішуче засуджує ці безжальні напади на українських громадян. 

Мая Санду наголосила, що люди повинні бути поруч зі своїми близькими і не ховатися в укриттях від ракет.

Нагадаємо, під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Влучання зафіксовані в Харкові, вибухи лунали в Львові – там без світла 90% споживачів. У Києві працювала ППО, також було чути вибухи. 40% киян – без електроенергії

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