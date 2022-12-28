На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині встановлять датчики, які виявлятимуть російські дрони

Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів.

На Київщині встановлять датчики, які виявлятимуть російські дрони
Фото: Facebook/Харківська окрема бригада територіальної оборони

У Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб мати змогу виявляти російські дрони або ракети навіть у тих місцях, де немає людей.

Про це сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Моя Київщина.

"У Чорнобильській зоні були проведені відповідні роботи, і нині всі сили безпеки вже користуються інформацією, яка надходить звідти. Що стосується акустичних датчиків. Було прийняте рішення по можливості для захисту об’єкти критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО", – заявив він.

Начальник поліції столичної області зазначив, що це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру і не лише підстанції, які постійно обстрілює РФ, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари агресора.

"Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії "102", а і, наприклад, в тих місцях, де немає людей. Тому якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету", – поінформував чиновник.

Нагадаємо, що українська ППО з вересня збила понад 420 ворожих ракет та 430 дронів-камікадзе.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також