На Київщині встановлять датчики, які виявлятимуть російські дрони

Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів.

У Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб мати змогу виявляти російські дрони або ракети навіть у тих місцях, де немає людей.

Про це сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє Моя Київщина.

"У Чорнобильській зоні були проведені відповідні роботи, і нині всі сили безпеки вже користуються інформацією, яка надходить звідти. Що стосується акустичних датчиків. Було прийняте рішення по можливості для захисту об’єкти критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО", – заявив він.

Начальник поліції столичної області зазначив, що це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру і не лише підстанції, які постійно обстрілює РФ, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари агресора.

"Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії "102", а і, наприклад, в тих місцях, де немає людей. Тому якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету", – поінформував чиновник.

Нагадаємо, що українська ППО з вересня збила понад 420 ворожих ракет та 430 дронів-камікадзе.