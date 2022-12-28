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Росіяни облаштовують свою систему моніторингу на ЗАЕС

Водночас на станції відбулась чергова ротація російських військових.

Росіяни облаштовують свою систему моніторингу на ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Окупаційний енергетичний оператор "Росатом" проводить впровадження власної моніторингової системи на території захопленої Запорізької атомної електростанції.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, ворог здійснює розгортання закритої локальної мережі, систем відеоспостереження тощо. Роботи виконують російські фахівці з "Консіст-ОС", яке входить до структури "Росатому".

Водночас на станції відбулась чергова ротація зміни російських військових, що розміщені на території ЗАЕС. 

Нагадаємо, що окупанти безрезультатно змушують працівників Запорізької атомної електростанції укласти договір з російським “Росатомом”.

Також російські окупанти переконують працівників Запорізької АЕС у тому, що з січня Енергоатом перестане виплачувати зарплату.

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