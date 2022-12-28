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Майже 100 суден очікують на перевірку в рамках “зернової ініціативи”

Зараз щоденно відбувається лише 6 із 10 запланованих інспекцій. 

Майже 100 суден очікують на перевірку в рамках “зернової ініціативи”
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. З них 71 судно прямує на вхід до портів, а 25 вже завантажені агропродукцією. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Ключовою перешкодою в роботі “зернового коридору” залишається гальмування з боку РФ під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року”, - повідомили в міністерстві.

Уточнюється, що зараз щоденно відбувається лише 6 із 10 запланованих інспекцій. Росіяни не лише зменшили кількість інспекційних груп, а й затягують час інспекцій.Для цього вони перевіряють параметри суден, які не регламентуються документами перевірки. Таким чином скорочується кількість флоту, який рухається за українською агропродукцією.

За два дні з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис. тонн продовольства для країн Африки, Азії та Європи. 

Зокрема, нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії, котрий місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства.

Нагадаємо, станом на 25 грудня в Босфорі очікували інспекції 99 суден, котрі слідують “зерновим коридором”, а на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції очікували 80 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”. 

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