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На проведення інспекції у рамках “зернової ініціативи” у Босфорі очікують 80 суден

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден із українським продовольством.

На проведення інспекції у рамках “зернової ініціативи” у Босфорі очікують 80 суден
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції очікують 80 суден, котрі рухаються в рамках “зернової ініціативи”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

З портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Зокрема, балкер INCE ATLANTIC везе 44 тис. тонн пшениці для Кенії. Це вже третє судно з українським зерном для Кенія, котра перебуває в переліку країн, до яких поїде гуманітарна пшениця від України в рамках програми Grain From Ukraine.

Зазначається, що в портах Великої Одеси під обробкою стоять 27 суден, на які завантажують 1 млн тонн української агропродукції. 

Наразі по “зерновому коридору” рухаються 2 судна під завантаження 63 тис. тонн агропродукції. 

Нагадаємо, у поточному році Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого Росією Криму. Це свідчить про зміцнення економічних зв’язків між двома союзниками, яких уникає Захід.

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