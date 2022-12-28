Також наша держава очікує на системи захисту повітряного простору.

Франція продовжить постачати Україні зброю та боєприпаси.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Резніков підкреслив, що візит Лекорню до Києва - це "не лише акт хоробрості"; він демонструє сильну підтримку Франції.

"Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, серед них - відмінні французькі системи для захисту нашого неба і землі", - написав міністр оборони України у своєму Twitter.

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню нині перебуває з візитом в Україні. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.