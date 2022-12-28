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США закуплять для українських HIMARS комплекти автоматизованої системи управління вогнем

США планують придбати 18 комплектів IFATDS.

США закуплять для українських HIMARS комплекти автоматизованої системи управління вогнем
Фото: Армія США

Сполучені Штати закуплять комплекти експортної автоматизованої системи управління вогнем артилерії (IFATDS). 

Про це повідомляє ”Мілітарний”.

За контрактом США мають придбати 18 таких комплектів. Ймовірно, вони призначені для ракетних комплексів HIMARS, котрі будуть передані Україні. Ці комплекси ще тільки мають бути виготовлені для України у рамках програми USAI.

Система IFATDS призначена для інтеграції та використання інформації із різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки.

Мережа комп’ютерних робочих станцій обробляє інформацію та обмінюються нею. Передовий спостерігач передає дані до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Система автоматично обробляє запити на вогонь із використанням налаштованого управління, створює кілька тактичних рішень для вогню, дозволяє децентралізовано приймати рішення, моніторити виконання місії та інше.

Крім України, IFATDS також планують поставити Тайваню та Латвії.Зокрема, для останньої можуть замовити 55 комплектів IFATDS, а Тайвань може отримати 16 таких комплектів. 

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової підтримки України в 1,1 млрд доларів. У ньому передбачено виготовлення для України 18 HIMARS.

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