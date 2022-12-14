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Росіяни брешуть працівникам ЗАЕС, що Енергоатом із 1 січня перестане виплачувати зарплату

Людей змушують підписувати контракти з підприємствами Росатома.

Росіяни брешуть працівникам ЗАЕС, що Енергоатом із 1 січня перестане виплачувати зарплату
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Російські окупанти переконують працівників Запорізької АЕС у тому, що з січня Енергоатом перестане виплачувати зарплату.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Загарбники вигадали нову «казочку», нібито з 1 січня 2023 року Енергоатом припинить нараховувати зарплатню працівникам ЗАЕС, зокрема і тим, хто не може потрапити на робочі місця, бо доступу до них перешкоджають окупанти. Ці твердження – чергова безсоромна брехня рашистів!", - наголосили в компанії.

В Енергоатомі запевнили, що гарантують виплату заробітної плати й усіх передбачених колективним договором компенсацій.

"Крім того, з 1 січня Енергоатом ще й збільшує з 20% до 50% надбавки до посадових окладів персоналу ЗАЕС, який зберігає вірність Україні", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що окупанти продовжують тиснути на працівників, аби ті підписали контракти з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що на Запорізьку АЕС росіяни завезли "гради", тож можлива чергова провокація.

Також рашисти побили і викрали двох працівників станції.

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